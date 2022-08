Torsdag presenterte Höegh Autoliners sine kvartalstall, hvilket endte med en kursoppgang på nesten ti prosent. Nå velger flere meglerhus å heve kursmålet på aksjen.

Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets øker kursmålet fra 51 til 65 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling mens analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål fra 50 til 60 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

«Etter vårt syn er selskapet i en misunnelsesverdig posisjon, med utbytte introdusert og en plan for en potensielt fullfinansiert 16-skips nybyggingsprogram for å posisjonere det for fremtiden», skriver DNB Markets, ifølge TDN Direkt.

Sjefen kjøpte ytterligere aksjer torsdag

Andreas Enger, adm. direktør i Höegh Autoliners, brukte torsdagen til å kjøpe 20.000 aksjer i Höegh Autoliners via sitt eget selskap Damgård. Aksjene ble kjøpt for 37,51 kroner stykket, tilsvarende 750.000 kroner. Etter den transaksjonen eier Enger 1,84 millioner aksjer.

I andre kvartal omsatte Höegh Autoliners for 318,5 millioner dollar, opp fra fra 240,5 millioner dollar i samme periode i 2021. Rederiet satt igjen med rekordsterke 53,2 millioner dollar på bunnlinjen, opp fra 0,6 millioner dollar for ett år siden. Höegh Autoliners har nå et mål om utbyttebetalinger på 30-50 prosent av resultatet etter skatt, justert for ekstraordinære poster – hvert kvartal.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 40,35 kroner, opp 8,9 prosent, noe som verdsetter selskapet til 7,7 milliarder kroner.