Treasure fikk et resultat før skatt på -0,3 millioner dollar i andre halvår 2022, mot et resultat før skatt på 77 millioner dollar i samme periode året før, ifølge selskapets rapport mandag.



Endring i fair value av aksjene i Hyundai Glovis var -13 millioner dollar i perioden (65).



Ellers melder selskapet mandag at de har ansatt Thomas Finnema som ny finansdirektør.

TDN Direkt