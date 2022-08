Rekordresultat for Western Bulk

Etter å ha levert et rekordhøyt resultat etter skatt på 81 millioner dollar - snaut 700 millioner kroner - for helåret i fjor, fortsetter de gode tidene for børsferskingen Western Bulk Chartering.

I første halvår 2022 dro rederiet inn et resultat etter skatt på 37,4 millioner dollar, opp fra 9,0 millioner dollar året før. Det er det beste resultatet for Western Bulk noensinne.

Netto time charter-inntekter endte på 64,5 millioner dollar i perioden, over en tredobling fra 20,2 millioner dollar i første halvår i fjor. Styret har besluttet å utbetale et utbytte på 29 millioner dollar for første halvår, tilsvarende 3,85 kroner pr. aksje.

Western Bulk-aksjen steg mandag 0,8 prosent til 52,20 kroner. Så langt i år er aksjen opp 71,8 prosent.

Ser lavere resultat

Forretningsmodellen er basert på at selskapet leier inn skip fra andre rederier og sørger for beskjeftigelsen ved å sikre lastekontrakter. Resultatene avhenger dermed av marginen det klarer å oppnå mellom leiekostnader og fraktinntekter.

«Et høyt marked og et volatilt marked er bra for oss, så det er bra at dette har fortsatt inn i år», sa adm. direktør Hans Aasnæs til Finansavisen i mars. Dette gjentas i meldingen mandag.



Western Bulk (Mill. USD) 1H/22 1H/21 Driftsinntekter 883,1 565,3 Driftsresultat 33,2 11,5 Resultat før skatt 38,1 9,3 Resultat etter skatt 37,4 9,0

Western Bulk skriver at markedet historisk sett har vært sterkere inn i andre halvår, men dette er ikke ventet på grunn av lavere økonomisk vekst og risiko for at flere land kan falle i en resesjon.

«Selskapet venter dermed lavere resultater i andre halvår 2022 sammenlignet med første halvår av året», skriver rederiet i rapporten for første halvår.