Skuffende fra bilskipsrederi

Bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen fikk i andre kvartal et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 305 millioner dollar, mot 205 millioner i andre kvartal i fjor.

Wallenius Wilhelmsen (Mill. USD) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 1.190 978 Driftsresultat 187 64 Resultat før skatt 130 20 Resultat etter skatt 126 17



På forhånd var det ventet en justert inntjening på 319 millioner dollar.

Rederiets inntekter var ventet til 1,24 milliarder dollar, mens resultatet før skatt var ventet å vise 156 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt før helgen.

Tirsdagens kvartalsrapport viser inntekter på 1,19 milliarder dollar og et resultat før skatt på 130 millioner.

«Vi er stolte over å levere nok et sterkt kvartal, til tross for den utfordrende globale forsyningskjedesituasjonen. Vår finansielle posisjon er solid, og i andre kvartal begynte vi å utbetale utbytter i tråd med vår policy», kommenterer konsernsjef Lasse Kristoffersen.

Kontantbeholdningen utgjorde 821 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, en økning på 62 millioner fra kvartalet før.

Det var segmentene for shipping og offentlige tjenester som løftet inntektene i andre kvartal, mens logistikksegmentet tynget.

Veksten i ordinær ebitda fra 309 til 311 millioner dollar var noe lavere enn inntektsveksten, på grunn av høyere drivstoff- og fraktkostnader, forklarer Wallenius Wilhelmsen.

Sikret nye 7,7 milliarder

Rederiet melder samtidig at det har sikret 800 millioner dollar – drøyt 7,7 milliarder kroner – i nye, bærekraftstilknyttede lån med sikring i 20 skip.

Med lånene plikter rederiet seg til å redusere sin karbonintensitet med 27,5 prosent fra 2019 til 2030.

Låneavtalene er inngått med 11 banker. De 20 skipene som stilles som sikring, har en snittalder på 12 år og en markedsverdi på 1,4 milliarder dollar.

Tidligere i år plasserte Wallenius Wilhelmsen bærekraftstilknyttede senior usikrede obligasjoner på 1,25 milliarder kroner.