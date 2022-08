Nær åttedoblet bunnlinjen – øker utbyttet

Containerfraktselskapet MPC Container Ships har i dag lagt frem tall som viser at inntektene økte med 120 prosent til 151,7 millioner dollar, opp fra 68,8 millioner samme periode i fjor.

Driftsresultatet økte også med femgangeren fra 18,2 millioner til 92,9 millioner i år. Resultat før skatt endte med nær åttedoblet opp fra 12 millioner til 90,4 millioner i år.

– Ratene har falt noe i kvartalet, men er fremdeles langt over nivåene vi så før pandemien. Tilgjengelig tonnasje er ekstremt begrenset og vi forventer at time charter-ratene forblir solide i de kommende kvartalene, sier Constantin Baack, konsernsjef i MPC Container Ships i kvartalsrapporten.

MPC Container Ships 2. kvartal (Mill. USD) Q2/22 Q2/21 Driftsinntekter 151,7 68,8 Driftsresultat 92,9 18,2 Resultat før skatt 90,4 12 Resultat etter skatt 90,1 12



Hever utbytte og guiding

Selskapet hever guidingen på både inntekter og EBITDA til henholdsvis 570-585 millioner og 470-490 millioner. Styret har også vedtatt å heve utbyttet til 0,15 dollar pr. aksje fra tidligere 0,13 dollar pr. aksje i første kvartal.

I rapporten går det også frem at selskapet skal selge AS Serafina for 34 millioner dollar. Dersom salget går som det skal vil det også bli utbetalt et ekstrautbytte på 0,04 dollar pr. aksje i tredje kvartal.

Totalt har selskapet hittil i år betalt 355 millioner dollar – nær 3,5 milliarder kroner – i utbytte. Det er inkludert Serafina-salget.

