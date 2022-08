– Kjemikalietankmarkedet styrket seg betydelig i andre kvartal, og Odfjell kapitaliserte på denne styrken, sier adm. direktør Harald Fotland i Odfjell.

Time charter-inntjeningen i perioden var på 159,9 millioner dollar, opp fra 135,6 millioner dollar i første kvartal i år. Det ga et nettoresultat på 30,0 millioner dollar, opp fra 11,1 millioner dollar fra kvartalet før.

– Til tross for at sommerperioden pleier å være en svakere tid på året i vårt marked, forventer vi å rapportere sterke resultater, med time charter-inntjening i tredje kvartal på linje med andre kvartal, fortsetter Fotland.



Samtidig har styret i rederiet besluttet å utbetale et utbytte på 0,23 dollar pr. aksje for resultatet i første halvår 2022.

Kursfest

Odfjell-aksjen er etter resultatfremleggelsen en av vinnerne på Oslo Børs torsdag. Klokken 14.00 er aksjen opp 12,4 prosent til 63,40 kroner.

Odfjell SE (Mill. USD) 2. kv./22 1. kv./22 Driftsinntekter 159,9 135,6 Driftsresultat 52,8 26,7 Resultat før skatt 31,4 11,3 Resultat etter skatt 30,0 11,1

Bare i år er aksjen opp 92,8 prosent på Oslo Børs, og rederiet prises nå til vel 4,17 milliarder kroner.

Rederiet venter en netto flåtevekst på 0,5 prosent i 2023 og 2025, mens tonnmiletterspørselen er ventet å øke med 4 prosent. Dette vil ifølge Odfjell støtte en utnyttelse på over 90 prosent for den globale flåten, noe som indikerer et sterkt marked for kjemikalietankskip i disse årene.