Svakere inntjening for Wilhelmsen

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen fredag kl. 8.30



Wilh. Wilhelmsen Holding (Mill. USD) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 239 225 Driftsresultat 27 23 Resultat før skatt −44 115 Resultat etter skatt −38 112



Wilh. Wilhelmsen Holding oppnådde inntekter på 238 millioner dollar i andre kvartal, en økning på 6 prosent fra tilsvarende periode i fjor, men ned 1 prosent fra kvartalet før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 39 millioner dollar, mot 40 millioner dollar i andre kvartal i fjor og 44 millioner dollar i første kvartal i år.

Forklaringen på nedgangen er at tallene for første kvartal ble løftet av en netto engangsgevinst, samt endringer mellom driftskostnader og finansielle leieavtaler innen New Energy-segmentet.

Den underliggende driften var bedre for Maritime Services-segmentet og stabil for New Energy-segmentet.

Glovis- og valutatap

Resultatet etter skatt endte på minus 38 millioner dollar, tynget av urealiserte finanstap på 117 millioner dollar. Finanstapene knytter seg til redusert verdi av beholdningen i Hyundai Glovis samt urealiserte valutatap som følge av en sterk dollar.

Hyundai Glovis-tapet oppgis til 84 millioner dollar. Wilh. Wilhelmsen eier 77,0 prosent i Treasure, som eier 11,0 prosent i Hyundai Glovis.

Verdien av Hyundai Glovis-beholdningen var 570 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal.

Wilh. Wilhelmsen eier også 37,8 prosent i Oslo Børs-noterte Wallenius Wilhelmsen, en posisjon som løftet Wilh. Wilhelmsens andrekvartalsresultat med 41 millioner dollar.

Verdien av Wallenius Wilhelmsen-eierskapet oppgis til 970 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal.