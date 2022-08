Tre meglerhus kutter torsdag i kursmålet på Wallenius Wilhelmsen etter en skuffende rapport for andre kvartal.

SEB nedjusterer fra 120 til 110 kroner pr. aksje. Pareto Securities nedjusterer fra 98 til 88 kroner, mens DNB Markets går fra 110 til 103 kroner.

Alle meglerhusene fastholder kjøpsanbefalingen, ifølge TDN Direkt.

For optimistiske estimater

"Vi nedjusterer EPS-estimatene med rundt 10 prosent på grunn av en langsommere volumøkning – vi tror frykten for at "toppinntjening" er nådd er uberettiget med lavere bunkerspriser og økte volumer i andre halvår", skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Wallenius Wilhelmsen oppnådde noe svakere inntekter og inntjening enn ventet i andre kvartal. Bilskipsrederiet hadde inntekter på 1,19 milliarder dollar og fikk et resultat før skatt på 130 millioner.

SEB skriver at deres forrige estimater ser for optimistiske ut i lys av andrekvartalsrapporten.



"Derfor nedjusterer vi våre estimater for fraktrater med 4 prosent for andre halvdel av 2022 og med 2 prosent for 2023/24, og vi nedjusterer våre estimater for logistikksegmentet for 2022. Våre EPS-estimater for 2023-2024 er redusert med 11 prosent og 9 prosent".

Ser fortsatt oppsidepotensial

DNB Markets skylder kursmål-kuttene på grunn av valutakursendringer. De ser fortsatt et betydelig oppsidepotensial.

"Vi tror også å komme tilbake til normalen vil innebære høyere omsetning og marginer for Wallenius Wilhelmsen i de kommende kvartalene", skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Onsdag valgte også Clarksons Platou Securities å kutte kursmålet fra 85 til 80 kroner. De opprettholder også kjøpsanbefalingen.