Bedret driften – foreslår nytt utbytte

Gram Car Carriers hadde i andre kvartal inntekter på 27,7 millioner dollar, opp fra 19,3 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 9,3 millioner dollar, sammenlignet med 3,7 millioner i andre kvartal 2021.

Den gjennomsnittlige TCE-raten var på 16.690 dollar pr. dag for panamax-fartøy, 21.700 dollar for Mid-size-fartøy og 11.760 dollar for Distribution-flåten.

Selskapet påpeker i rapporten at de nå ikke har mer åpen kapasitet i 2022, etter nye kontrakter for Viking Drive, Viking Passama, Viking Odessa, Viking Constanza og City of Oslo til høyere dagrater og med lengre varighet.

– Vi fortsetter å signere nye charteravtaler med høyere dagrater og lengre varighet, og har ikke mer åpen kapasitet for 2022. Dette gjenspeiles i en voksende kontraktreserve som støtter fremtidig inntjeningsvekst og utbytte. Vi er derfor glade for å foreslå et utbytte tilsvarende 50 prosent av vårt nettoresultat for andre kvartal, sier Gram Car Carriers-sjef Georg A. Whist i en kommentar.

Styret foreslår et utbytte for andre kvartal på rad etter Euronext Growth-noteringen i januar. Utbyttet i andre kvartal vil være på på 0,093 dollar pr. aksje.