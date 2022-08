Hever kursmål på Odfjell med 25 kroner

DNB Markets oppjusterer Odfjell til 90 kroner pr. aksje, fra tidligere 65 kroner pr. aksje og opprettholder kjøpsanbefaling.

Det fremgår av analyse publisert fredag.

DNB Markets skriver at kvartalsresultatene Odfjell nylig har levert er det beste fra selskapet siden 2007.

"Vi forventer at den nåværende markedsstyrken vil råde – støttet av redusert svingtonnasje og stramme forsyningsutsikter", skriver DNB Markets.

Meglerhuset noterer dessuten at et sterkt spotmarked kombinert med økende interesse for fraktkontakter (COA) til høyere prising bør komme Odfjell til gode, som for tiden har COA-dekning på 50 prosent.

(TDN Direkt)