Capesizeratene stuper videre

Fredag faller Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, 3,1 prosent til 1.279 poeng, ifølge TDN Direkt.

Capesizeratene faller ytterligere 12,1 prosent til 6.267 dollar, panamax er ned 3,8 prosent til 13.852 dollar mens supramaxratene stiger 2,2 prosent til 19.082 dollar.

Capesizeratene er nå på det laveste nivået siden slutten av januar.

«Markedet for tørrbulk er noe svakere, og det har vært et press på ratene en stund. Vi registrerer også en svakere økonomi og mindre aktivitet i Kina, noe som påvirker ratene i negativ retning», sa Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, i et intervju med Finansavisen torsdag.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 3,0 prosent, 2020 Bulkers er ned 6,7 prosent, Belships faller 2,6 prosent mens Jinhui Shipping er opp 0,8 prosent.

Baltic Dry-indeksen utarbeides av London-baserte Baltic Exchange. Indeksen var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.