American Shipping Company har vedtatt kvartalsutbytte

American Shipping Company fikk en normalisert EBITDA på 20,9 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 21,4 millioner dollar samme periode året før.

Selskapet hadde et resultat før skatt på 4,1 millioner dollar i kvartalet, ned fra 4,9 millioner i andre kvartal 2021.

Driftsinntektene var 22,0 millioner dollar, mot 21,9 millioner dollar samme periode året før.

Styret i selskapet har besluttet et kvartalsutbytte på 0,12 dollar pr aksje.

«Ettersom vår eksisterende flåte forblir fullt ut på kontrakter i et Jones Act-tankmarked som har hentet seg inn utover nivåene før covid, rapporterer vi stabile økonomiske resultater for kvartalet. To av tre tankskip som kom tilbake til oss i desember har gått ut på nye kontrakter til forbedrede priser, og vi jobber aktivt med alternativer for det tredje fartøyet», skriver selskapet i rapporten.

«I tillegg er vi spente på det annonserte oppkjøpet av Normand Maximus, som vi tror vil være et innvannende og verdifullt tillegg til vår flåte. Det nåværende momentet i offshoretjenestemarkedet er sterkt og utsiktene er lovende, noe som gjør oss trygge på det langsiktige potensialet for Normand Maximus», heter det.

