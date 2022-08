Lavere resultat for  Awilco LNG

Awilco LNG fikk en EBITDA på 6,8 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 11,0 millioner i første kvartal. Fraktinntektene var 12,3 millioner dollar (14,3), mens nettoresultatet ble 0,0 millioner dollar (6,0).

Flåteutnyttelsen var 88 prosent i kvartalet med en netto TCE-rate på 56.400 dollar pr. dag.

Med redusert etterspørsel fra Asia som følge av høye gasspriser og fortsatte covid-19-effekter har flåteutnyttelsen falt. Stengningen av Freeport LNG-terminalen reduserte også etterspørselen og spotratene falt i slutten av kvartal, men har igjen begynt å ta seg opp ettersom befraktere søker vinterdekning, heter det fra selskapet.

«Vi forventer at markedet strammer seg til inn mot vinteren da både Europa og Asia må fylle opp lagret. Freeport LNG-terminalen forventes å starte opp igjen i oktober med full produksjon mot slutten av året. Videre er det veldig få leveringer av nybygg i år, noe som også peker på en styrkning av markedet på relativt kort sikt. Terminratene holder seg oppe til tross for det svakere spotmarkedet, som også indikerer en sterk tro på markedet på mellomlang sikt. Etter våre to siste slutninger er selskapet satt for en positiv periode fremover», heter det videre i rapporten.

TDN Direkt