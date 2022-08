Shippingselskap tjente 24,6 mill. dollar

Se selskapets presentasjon av kvartalsrapporten her.

Ocean Yield fikk et nettoresultat på 24,6 millioner dollar i andre kvartal, en nedgang fra fjorårets 46,8 millioner.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport.

Driftsinntektene endte på 47,1 millioner dollar i andre kvartal, 43,8 millioner mindre enn samme kvartal i 2021.

– Andre kvartal var nok et solid kvartal for Ocean Yield og et aktivt kvartal på investeringssiden. Vi er glade for å fortsette å utvide og diversifisere porteføljen av skip på langsiktige charterturer. De siste investeringene er begge eksempler på vår ambisjon om å investere i moderne, drivstoffeffektive fartøyer med fremtidssikker motorteknologi, sier adm. direktør Andreas Røde.

Selskapet ble tatt av børs i fjor da Aker og Kjell Inge Røkke solgte Ocean Yield til det amerikanske oppkjøpsfondet KKR for 7,2 milliarder kroner.