Frontline øker overskuddet

Det var kriserater i stortankmarkedet gjennom hele 2021 og første halvår av 2022 var også blytungt. Ifølge skipsmeglerhuset Clarksons Platou ligger snittinntjeningen i spotmarkedet for en moderne VLCC med scrubbere på 10.000 dollar dagen i første halvår, mens en 11 år gammel VLCC hadde en snittinntjeningen på minus 500 dollar dagen. Frontline har som vanlig klart seg langt bedre enn markedet og rederiet 23 VLCC-er oppnådde snittrater i andre kvartal på 16.400 dollar dagen.

Sterke produktrater

For Frontlines 29 suezmax-ere og i enda større grad for rederiets 20 LR2-skip har markedet vært langt sterke i andre kvartal. Suezmax-ene oppnådde snittrater på 26.500 dollar dagen, mens snittratene for LR2 endte på 38.600 dollar dagen.

I det foregående kvartalet var ratene henholdsvis 15.700 dollar, 16.900 dollar og 19.000 dollar. Rederiets cash-break-even er tidligere rapportert til rundt 22.000 dollar pr. dag for VLCC-ene.

Torsdag morgen fremla rederiet et resultat på bunnlinjen på 47,1 millioner dollar sammenlignet med resultat på 31,1 millioner dollar i første kvartal og 19,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2021. I fjerde kvartal i fjor ble resultatet trukket i været av ekstraordinære inntekter, blant annet en tilbakebetaling fra det gjensidige forsikringsselskapet Den Norske Krigsforsikring for Skib på 13,4 millioner dollar.

Opptur i stortank

Omtrent det som er å krype og gå av shippinganalytiker har i over et år nå ventet på en oppgang i VLCC-inntjeningen og i sommer kom den endelig. Siden starten på juli har ratene for moderne VLCC-tonnasje steget fra 15.000 til over 54.000 dollar dagen etter en oppgang på 60 prosent bare i løpet av den siste uken. Og flere av analytikerne mener at dette bare er starten. Clarksons Platou-analytiker Frode Mørkedal spådde i Finansavisen tidligere denne uken at ratene vil nå 100.000 dollar dagen inn mot vinteren.

Produkttankmarkedet har i motsetning til VLCC-markedet vært brennhett lenge. Frontline har en solid LR-2-eksponering og i andre kvartal tjente disse skipene hele 38.600 dollar dagen i gjennomsnitt.