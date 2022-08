Nytt milliardutbytte i Golden Ocean

Golden Ocean Group er blitt en skikkelig utbyttemaskin. Etter et nytt, sterkt kvartal resultatmessig har rederiet besluttet å utbetale et aksjeutbytte på 0,60 dollar. Tilsammen betyr det at vel 120 millioner dollar, cirka 1.166 millioner kroner, om kort tid skal sendes til eierne.

Siden første kvartal 2021 er det vedtatt utbytter på 3,60 dollar pr. aksje i selskapet, totalt 720 millioner dollar - tilsvarende rundt 7 milliarder kroner.

Lange kontrakter

Selv om ratene for de store bulkcarrierne, capesize- og newcastlemax-skip på opptil 210.000 dødvekttonn, har falt kraftig i en periode, leverer Golden Ocean solide tall i kvartalet takket være høy kontraktsdekning.

– Golden Ocean leverte nok et sterkt resultat i andre kvartal til tross for handelsforstyrrelser og økonomisk motvind. Våre resultater kan tilskrives styrken til vår kommersielle virksomhet og kvaliteten på flåten vår, noe som gjorde at vi kunne generere en solid premie til referanseratene, sier Fredriksens tørrlastsjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen til Finansavisen.

Nettoresultatet i tremånedersperioden april-juni endte på 163,7 millioner dollar, tilsvarende 0,82 dollar pr. aksje. Det var bedre enn Fredriksen-selskapet oppnådde i første kvartal, da resultatet ble 125,3 millioner dollar.

Capesize-skipene i flåten seilte inn en daglig snittrate på 30.661 dollar, 9.000 dollar mer enn indeksen som Baltic Dry opererer med for disse skipene.

Ser positivt på markedet

Også for inneværende kvartal har Golden Ocean sikret en betydelig del av flåten beskjeftigelse til rater som ligger klar høyere enn inntjeningen i spotmarkedet.

Hele 80 prosent av capesize-carrierne rederiet disponerer er utleid til en snittrate på 27.900 dollar. Og en fjerdedel av denne delen av flåten er sikret inntekter på 29.500 dollar dagen i fjerde kvartal.

Også for de mindre panamax-ene i flåten ser det lyst ut inntjeningsmessig på kort sikt ettersom nesten alle disse fartøyene har kontrakter som sikrer en dagrate på 27.100 dollar dagen i perioden juli-september.

– Vi har redusert vår eksponering mot spotmarkedet, og pr. i dag har Golden Ocean 56 prosent av de gjenværende skipsdagene i 2022 dekket inn på faste rater, sier Uhrenfeldt Andersen.



Han ser positivt på markedet til tross for ratefallet den siste tiden:

– Vi tror de langsiktige grunnfaktorene for tørrbulk er «konstruktive», drevet av en attraktiv tilbudsside med rekordlave leveranser av nybygg de neste to til tre årene. Vi tror Golden Ocean er godt isolert fra kortsiktig svakhet i ratene og vel posisjonert for fremtiden med en sterk kontraktsdekning, en svært moderne og voksende flåte og bransjeledende cash breakeven-nivåer.