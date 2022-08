DNB Markets anbefaler kjøp – mandag kommer tallene

Mandag morgen presenterer BW LPG sine andrekvartalstall. DNB Markets venter gode nyheter, og opererer med estimater for både topplinjen og EBITDA som er rundt 1-2 prosent over konsensus. Samtidig ventes et utbytte på 0,29 dollar pr. aksje, mot konsensus på 0,27 dollar.

Fredag gjentar meglerhuset sin kjøpsanbefaling på aksjen. DNB Markets opererer med et kursmål på 108 kroner mens aksjen sluttet på 79,50 kroner torsdag.

Med globalt totalt 46 nye VLGC-er på vei ut i markedet innen 2023 har ordreboken vært en bekymring i sektoren.

Økende amerikansk riggaktivitet

«Økende amerikansk riggaktivitet så langt i år, og dermed fullere gasslagre og stigende eksportbehov, samt mulige nye fartøyreguleringer og en tilnærmet full stans i nybyggordre siden Q3 2021, har imidlertid dempet disse bekymringene noe», skriver DNB Markets i en rapport.

Hvordan ledelsen på denne bakgrunn vurderer markedsbalansen fremover vil være noe av det DNB Markets kommer til å følge nøye med på ved mandagens presentasjon.

Hittil i år har BW LPG gitt en totalavkastning på mer enn 70 prosent.