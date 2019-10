Prisrekord på norsk fish&chips-fisk

Storbritannia er Norges viktigste marked for torsk og hyse. I fjor eksporterte vi over 32.000 tonn torsk og hyse direkte til Storbritannia for over én milliard kroner, melder Sjømatrådet.

I tillegg kommer nesten like mye fra Norge til Storbritannia via såkalte transittland, noe som gir en estimert totalverdi på over to milliarder kroner i 2018.

Tallene for i år ligger godt an til å overskride fjorårets, og prisene er oppe på rekordnivåer.

Mens kiloprisen var 60-70 kroner i fjor, har den frem til august i år steget til nesten 75 kroner.

– Rekordprisen skyldes blant annet en svak norsk krone og større kamp om råstoffet, fordi det er mindre fisk tilgjengelig på markedet, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, i en kommentar.

Fish&chips

Og hva bruker britene frosne, norske torskefileter til? Jo, fish&chips.

- Norsk fisk er kjent for god kvalitet og forbindes med å være bærekraftig. Det gjør at etterspørselen i dagligvarekjedene og fish&chips-restaurantene er stor, sier Asmyhr.

Fiskeeksportør Kjetil Sperre i Brødrene Sperre i Ålesund, understreker også at britene er en viktig kundegruppe for norsk fisk.

– Vi håper og tror britene fortsatt vil ha norsk kvalitetsfisk uansett hva de lander på i Brexit-spørsmålet. Det er derfor viktig at Norge får forhandlet seg frem til en god og varig handelsavtale med Storbritannia viss de forlater EU, understreker Sperre.