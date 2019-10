Teigen selger alt – casher inn 423 millioner kroner

Reder og investor Frode Teigen fra Egersund har truffet blink med investeringen i oppdretteren The Scottish Salmon Company. Det seneste året har aksjen bykset opp 93 prosent på Oslo Børs.

Frem til fredag var han selskapets nest største aksjonær med 15 millioner aksjer. Etter nedsalget innkasserer investoren 423 millioner kroner, som kan brukes på andre investeringer.

CASHER INN: Investor og reder Frode Teigen innkasserer 423 millioner kroner på aksjesalget i The Scottish Salmon Company. Foto: Akva Group

Teigen har vært med som aksjonær i The Scottish Salmon Company siden børsnoteringen i 2010. Da sto aksjekursen i snaut fire kroner, mens fredag ettermiddag ble oppdrettsselskapet handlet til 28,15 kroner.

Finansavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Frode Teigen.

Bakkafrost-oppkjøp

Onsdag ble det kjent at Bakkafrost har inngått en avtale om å kjøpe 68,6 prosent av aksjene i The Scottish Salmon Company fra investeringsselskapet Northern Link. Det innebærer at den færøyske oppdretteren må by på de resterende 31,4 prosent av aksjene i selskapet.

«Prisen er 6 prosent over vårt kursmål så det er en helt fair pris. Jeg tror at transaksjonen vil være innvannende for Bakkafrost», uttalte analytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank til Finansavisen onsdag.

Han påpekte at Bakkafrosts eierskap kan gjøre Scottish bedre, men at det også kan dukke opp skjær i sjøen.

«Bakkafrost kan sikkert bidra til forbedringer i Scottish på sikt, men det vil uansett være krevende på lang sikt. Det eneste negative jeg ser er at oppfatningen av Bakkafrost som verdens beste oppdretter kan bli endret fremover hvis Scottish ikke bedrer resultatene».

Et nytt kjøp

Kjøperen av Frode Teigens aksjer i The Scottish Salmon Company fredag var Bakkafrost, som ifølge en flaggmelding økte aksjebeholdningen med snaut 18 millioner aksjer.

Aksjekjøpet er ikke knyttet til den bindende avtalen selskapet har med Northern Link.

Fredag ettermidag sto Bakkafrost-aksjen i 530 kroner og siden nyttår har kursen lagt på seg i overkant av 25 prosent.

Bakkafrost vil finansiere oppkjøpet av The Scottish Salmon Company med en blanding av gjeld og egenkapital. Aksjekapitalen skal utvides med inntil 15 prosent, tilsvarende 7,3 millioner aksjer.

I tillegg vil det bli utstedt opptil fem prosent av dagens aksjekapital i en rettet emisjon til Northern Link, samt trukket en ny lånefasilitet.

God for 3,3 mrd.

Tidsskriftet Kapital anslo denne uken Teigens nettoformue til 3,3 milliarder kroner, opp 20 prosent fra 2018. Det gir han en 85. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Investoren er også storaksjonær i tørrlastrederiet Belships, hvor han sikret seg kontrollen ved å kjøpe deler av den daværende hovedaksjonæren Sverre Jørgen Tidemands aksjepost til en kurs som lå vesentlig høyere enn i markedet. Deretter fusjonerte han egne tørrlastaktiviteter inn i rederiet.

Minoritetsaksjonærene ba Oslo Børs pålegge Teigen tilbudsplikt på 7 kroner, men fikk avslag. Saken ble anket til Børsklagenemnda, som påla tilbudsplikten.

Han er også storaksjonær i Akva Group, som leverer utstyr, installasjoner og service til land- og merdbaserte prosjekter i oppdrettsnæringen.

Aksjepostene i Belships og Akva Group er etter dagens kurs priset til henholdsvis 958 og 800 millioner kroner.