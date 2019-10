Lakseprisen rett ned igjen

– Startpunktet var rundt 40 kroner, men det er to til fire kroner ned. Men det er tidlig. Jeg har ikke kjøpt noe ennå, sier en østeuropeisk innkjøper til iLaks.

Foruten høye slaktevolumer, i Norge og Skottland, er det store samtaleemnet i laksemarkedet økte fryselagre.

– Vi har ikke så mye på lager, men det er fordi vi har litt forsinkelser i leveranser fra Chile. Jeg hører det er en del på lager i Norge.

Laksepriser for kommende uke 3-4 kg: 36-37 kroner

4-5 kg: 38-39 kroner

5-6 kg: 40-41 kroner Kilde: iLaks

Mye ekstraordinær slakting

Andre kilder iLaks har vært i kontakt med påpeker at det har vært spesielle forhold denne uken og tror på prisoppgang igjen.

– Mye ekstraordinær slakting på grunn av lus og MTB, så jeg tror nå bunnen er nådd og vil tendere oppover neste uke. Jeg er litt bekymret for så mye fisk med lavt snitt tas ut med tanke på volum og prisene til vinteren, sier en trader.

– Snittprisen kryper under 40 kroner for første gang. Fire euro får du tilbud fra kunder om. Da må du kjøpe på 36, 38 og 40 kroner (for 3-6 kilo – red.anm.) fra oppdretter hvis du skal ha pengene igjen, påpeker en eksportør.

De to seneste ukene har det vært gjennomsnittlige eksportvolumer på over 30.000 tonn fra Norge, ifølge Norges sjømatråd. Det er volumer en normalt forbinder med julehandelen.