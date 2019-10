Ser 20 prosents oppside i NRS

– Det er to måter å se NRS-transaksjonen på. Den første er relativt enkel. Norway Royal Salmon (NRS) selger Region Sør for 207 millioner kroner pr. konsesjon. Med et forventet intervall på 170–200 millioner kroner, bør NRS være verdt 2–3 prosent mer, sier sjømatanalytiker Tore Tønseth i SpareBank 1 Markets.

NRS solgte torsdag virksomheten Region Sør for 1.240 millioner kroner til Tombre Fiskeanlegg, Lingalaks og Eidesvik Laks, et heleid datterselskap av NRS. Salgssummen tilsvarer 207 millioner kroner pr. konsesjon.

SPÅR VEKST: Sjømatanalytiker Tore Tønseth i SpareBank 1 Markets tror at NRS kan vokse opp mot 15 prosent årlig de neste fem årene. Foto: Iván Kverme

– Transaksjonen gir en selskapsverdi pr. kilo laks på 282 ganger 2019-estimatene våre. I en ideell situasjon med 1,2 tonn konsesjon er selskapsverdien pr. kilo nede på 172 gangeren, sier han.

Langt mer interessant

Sjømatanalytikeren mener det er en langt mer interessant måte å se NRS-transaksjonen på; å se på hvilket selskap du har igjen og hva som er potensialet.

– Nye NRS vil ha en ren eksponering mot de beste oppdrettsområdene globalt, med industriledende kostnader og potensial for betydelig vekst de nærmeste årene.

– Vi anslår at nye NRS kan vokse 13 prosent årlig (CAGR) de neste fem årene, som er langt over alle sammenlignbare oppdrettere, sier Tønseth, og legger til:

– Hvis du legger til Island, kan NRS vokse opp mot 15 prosent årlig, fastslår han.

Stor oppside

Korrigert for NRS’ tilknyttede selskaper, som er konservativt priset, hadde NRS en prisfastsettelse før transaksjonen på 11,2 ganger selskapsverdien for driftsresultatet i 2019, ifølge Tønseth.

– Med en innvannende exit av Region Sør, er nye NRS nede på 9,9-gangeren, sier han.

Fredag steg NRS-aksjen 4,42 prosent til 193,8 kroner, og det er dermed mer å hente om SpareBank 1 Markets’ analyse slår til. Analytikeren mener NRS bør prises på linje med SalMar når nye NRS vokser raskt og multiplene faller.

– Basert på SalMars 2019-multipler er det rundt 20 prosents oppside i NRS. På 2021-multipler er NRS nede i 5,6 ganger EV/EBIT (selskapsverdien for driftsresultatet, red. anm.), noe som tydelig viser oppsiden i dette caset, fastslår Tønseth.

SpareBank 1 Markets gjentar kjøpsanbefaling på NRS-aksjen til kursmål 235 kroner.

– Men som beregningene over viser, er det mer oppside i kursmålet, understreker Tønseth.