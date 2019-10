Martin Rasmussen (34) er ny adm. direktør i Andfjord Salmon, opplyses det i en melding.

Det OTC-noterte oppdrettsselskapet henter Rasmussen fra rollen som adm. direktør i franskeide Primex Norway, et selskap som har bygget verdens mest automatiserte prosesseringsanlegg for hvitfisk under Rasmussens ledelse.

Foruten å lede Primex Norway har Rasmussen tidligere vært fabrikksjef for Norway Seafoods i Melbu.



– Klart mest kvalifisert

Rasmussen er imidlertid ingen fremmed fyr for Andfjord-ledelsen; han har allerede en plass rundt oppdrettsselskapets styrebord.

«Han var den klart mest kvalifiserte kandidaten. Til tross for sin unge alder, har han vist imponerende handlekraft og kunnskap om bransjen», heter det fra Roy Bernt Pettersen.

Pettersen, grunnlegger og største eier i Andfjord Salmon, har selv vært både adm. direktør og arbeidende styreleder, men overlater nå lederansvar til Rasmussen for å selv kunne fokusere på styreledervervet samt på konseptutvikling, ekspansjon og prosjekter innen forskning og utvikling.

Verdt 800 millioner kroner

Andfjord Salmon ble notert på OTC-markedet i slutten av august i år. Med en kurs på 27 kroner aksjen, verdsettes selskapet nå til drøyt 800 millioner kroner.

Like etter OTC-noteringen kunngjorde selskapet at det var på jakt etter en ny toppsjef.

Roy Bernt Pettersen kommenterte da at de hadde hatt «mange svært godt kvalifiserte søkere, mange med topplederbakgrunn og relevant havbrukserfaring».

Selskapet har utviklet en egen lakseoppdrettsmetode som omfatter et landbasert gjennomstrømningsanlegg på Kvalnes på Andøya.

Målet for Andfjord Salmon er å skape verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. I første omgang har selskapet tillatelser for 10.000 laks, men på sikt er ambisjonen å komme opp i 70.000 tonn. Etter planen skal et landbasert pilotanlegg startes opp i mai neste år.