DNB Markets ser pen oppside i Lerøy Seafood

I dagens aksjerapport tar DNB Markets Lerøy Seafood, som etter stengetid på Oslo Børs i går kom med en oppdatering av oppnådde volumer i 3. kvartal.

«Kvantum høstet laks lå i kvartalet på 46.000 tonn, mens fangstvolumet for havfisk lå på

13.200 tonn. Begge deler var noe i underkant av våre estimater på hhv. 47.000 og 16.000 tonn», skriver meglerhuset.

«Gitt at vi gjennom de siste månedene har sett en solid vekst i den samlede biomassen, kan denne differansen imidlertid skyldes at volum er skjøvet over i 4. kvartal, heter det videre.

DNB-analytikerne gjør ingen endringer i kjøpsanbefalingen og kursmålet på 72 kroner, og ser dermed en oppside i aksjen på drøye 30 prosent fra dagens nivåer.

Aksjen sluttet på 53,92 kroner på Oslo Børs onsdag.