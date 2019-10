Pareto ser mot 2020 – høyner kursmål i laks

Pareto Securities er tirsdag ute med en ny rapport om sjømatsektoren, og retter der blikket fremover mot 2020.

«Vi argumenterer for at et svakt 2019 nå er reflektert i aksjekursene, og mener det er på tide å fokusere på 2020 hvor vi ser oppside i flere aktører», skriver meglerhuset.

Den eneste anbefalingen som endres er Bakkafrost, som oppgraderes fra salg til hold etter at kursmålet er jekket opp fra 465 til 520 kroner.

Pareto har høynet kursmålet i fire aksjer, deriblant Grieg Seafood som løftes fra 140 til 150 kroner.

Én aksje har fått kursmålet nedjustert, nærmere bestemt Austevoll Seafood, hvor Pareto nå opererer med 125 kroner, fem kroner lavere enn før.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på ti av 13 aksjer som dekkes i sektoren. De tre øvrige – Bakkafrost, Mowi og Scottish Salmon – har en hold-anbefaling.