Lakseprisene stiger

– Prisene fortsetter videre opp. Det er overraskende sterk utvikling, på ti dager er vi opp omtrent én euro, sier en utenlandsk innkjøper til Intrafish, ifølge TDN Direkt.

Han tror at prisoppgangen i dag skyldes forventninger om noe mindre slakting neste uke.

– Men selv om uttaket skulle bli litt dempet neste uke, er det fortsatt mye fisk i sjøen som skal opp - så vi får se om nivået holder seg fremover, sier han.

«Sprikende og vanskelig»

En norsk eksportør sier ifølge nyhetsbyrået at markedet i dag er «litt sprikende og vanskelig».

– Men det er opp, det er helt klart. Jeg vil si at prisene er opp omtrent fem kroner per kilo fra forrige fredag, sier han.

Han er litt overrasket over prisoppgangen som har vært de seneste to ukene.

– Selv om det kanskje blir litt mindre slakt i neste uke, er det en oppgang på omtrent 10 kroner per kilo på to uker. Det er merkelig at det ikke er blitt dempet av at folk selger ned lagre, men det er nok ferskmarkedet som driver prisene, sier han, ifølge TDN Direkt.