Ti av Mowis 47 lisenser i Newfoundland i Canada er midlertidig suspendert, går det frem i en melding søndag.

Suspensjonen kommer etter at 2,6 millioner fisk, anslått til 5.000 tonn biomasse, døde som følge av at høye sjøtemperaturer forårsaket et for lavt oksygeninnhold i vannet.

Mowi viser til at fisken var forsikret, men at det blir en engangskostnad på 5 millioner euro knyttet til hendelsen i tredje kvartal.

Mowi Canada har totalt 59 lisenser i det østlige Canada.