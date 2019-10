Mowi med en smakebit på 3. kvartal

Mowi melder om et slaktevolum på 117.000 tonn i tredje kvartal, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har tidligere guidet et slaktevolum på 113.000 tonn.

I Norge var slaktevolumet på 63.500 tonn, mens det i Skottland og Canada var på henholdsvis 19.500 og 16.000 tonn. I Chile endte slaktevolumet på 14.000 tonn, mens det både i Irland og på Færøyene var på 2.000 tonn.

Operasjonell EBIT endte ifølge meldingen på cirka 146 millioner euro, mot 207 millioner euro i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Finans var det på forhånd ventet en operasjonell EBIT på 155 millioner euro.

Den norske virksomheten bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på cirka 1,65 euro per kilo.

Søndag meldte selskapet at ti av Mowis 47 lisenser i Newfoundland i Canada er midlertidig suspendert. Det skjdde etter at 2,6 millioner fisk, anslått til 5.000 tonn biomasse, døde som følge av at høye sjøtemperaturer forårsaket et for lavt oksygeninnhold i vannet.

Engangskostnadene knyttet til hendelsen har påvirket det operasjonelle driftsresultatet i tredje kvartal med cirka 5 millioner euro.

Mowi hadde en netto rentebærende gjeld på cirka 1,23 milliarder euro per tredje kvartal.