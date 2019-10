Bakkafrost fikk fullmakt til å utstede 6 millioner nye aksjer

Styret i Bakkafrost kalte inn til ekstraordinær generalforsamling fredag for å be om fullmakt til å utstede 6 millioner nye aksjer, fremgår det av en børsmelding.

53,8 prosent av de stemmeberettigede aksjene var representert og bare 0,9 prosent stemte mot.

Fullmakten gjør at styret kan utstede 2.256.470 aksjer til Northern Link Limited for kjøpet av 68,6 prosent av selskapets aksjer i The Scottish Salmon Company.

Og utstede 2.358.709 aksjer til DNB Bank for at banken skal kunne levere tilbake det samme antallet aksjer lånt av Regin Jacobsen, som oppgjør for den rettede emisjonen som ble annonsert 25. september.

Verdien av 6 millioner aksjer til dagens all-time high kurs på 589 kroner er drøyt 3,5 milliarder kroner.