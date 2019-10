SKYHØYE AMBISJONER: Fredrik Nordøy (25) opprettet selskapet Nordøy Sea som 20-årig student i 2015 etter å ha hørt et foredrag av «nudelkongen» Mr. Lee. På fire år har han eksportert laks og kongekrabbe til Sør-Korea for 200 millioner kroner, og utvider nå med kongsnegl for å vokse til over én milliard i omsetning i 2023. Foto: Privat