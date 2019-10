Gustav Witzøe tar over som SalMar-sjef

Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar fra og med i dag, opplyses det i en børsmelding.

«Dagens konsernsjef Olav-Andreas Ervik blir daglig leder i det nyopprettede datterselskapet SalMar Ocean AS med hovedansvar for selskapets satsing på havbasert oppdrett», heter det.

Inntil nå har SalMars satsing på havbasert oppdrett vært et forretningsområde som Gustav Witzøe har hatt ansvaret for, men nå samles denne virksomheten i et eget datterselskap som Ervik, ifølge meldingen har ønsket å lede.

«Både Witzøe og Ervik poengterer at endringen sikrer kontinuitet i ledelsen, og at den er en naturlig konsekvens av SalMars ambisjon om å lede an i utviklingen av havbasert oppdrett», skriver SalMar.

Styret skriver videre at de mener dette fremover gir et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling for SalMar.