Trafikklys-endringene for oppdrettsnæringen nærmer seg

– Vi har ikke satt på lysene ennå, men det blir nå i løpet av høsten. Vi skal i gang nå med å måle og teste ut tallene før vi setter på trafikklyset, sier Nesvik til TDN Direkt i forbindelse med DNB Markets sjømatkonferanse mandag.

Det ble i 2015 bestemt at lakse- og ørretoppdrett skal styres etter trafikklys for å regulere produksjonskapasiteten. Systemet trådte i kraft 15. oktober 2017.

På spørsmål om hva «i løpet av høsten» betyr, svarer Nesvik at de er innenfor tidsrommet det er lagt opp til. Dessuten skal ikke endringene brukes før neste år.

– Har man ikke kontroll på indikatoren lagt til grunn i trafikklyssystemet, altså lusenivå, så vil man kunne få nedtrekk. Det er først og fremst de rød områdene det slåss om, men hvordan vi gjør det må gjennom regjeringen først, sier Nesvik TDN Direkt.

En ekspertgruppe fra nærings- og fiskeridepartementet har tidligere i år vurdert grunnlaget for å inkludere sjøørrett i trafikklyssystemet.

Grønt lys betyr at vekst kan tillates, gult lys at produksjonsnivået bør fryses, mens rødt lys betyr at produksjonen bør reduseres. Dette skal hjelpe opprettsnæringen til å gi forutsigbarhet.