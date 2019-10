Lakseprisene fortsetter oppgangen, viser tall fra SSB

Eksportprisen for fersk laks var i forrige uke – uke 42 – 54,66 kroner pr. kilo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dette er 7,8 prosent høyere enn i uken før – men 7,3 prosent under nivået på samme tid i fjor.

For frossen laks falt kiloprisen 3,4 prosent i forrige uke, til 54,96 kroner. Dette er 13,6 prosent under prisnivået for 12 måneder siden.

Forrige ukes eksportvolumer var 21.025 tonn for fersk eller kjølt laks, en nedgang på 3,9 prosent fra uken før, og 555 tonn for frossen laks, som utgjør en oppgang på 35,0 prosent fra uken før, ifølge SSB.

Oppadgående

For en uke siden opplyste SSB om pris- og volumutviklingen i uke 41. Da viste prisen for fersk eller kjølt oppdrettslaks en oppgang på 8,3 prosent fra uken før, til 50,70 kroner kiloen.

Da hadde SSB-tallene vist prisnedgang de foregående fem ukene.

Volumet for fersk og kjølt laks steg 1,2 prosent til 21.618 tonn i uke 41.

Ifølge TDN Direkt er prisen som SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen. Kiloprisen oppdrettere får betalt, er ifølge Mowis «Salmon Farming Industry Handbook 2019» vanligvis rundt 1,50 kroner lavere enn SSB-prisen, opplyser nyhetstjenesten.