Tre meglerhus anbefaler Mowi-kjøp

Infront Data har hentet inn syv estimater av Mowi for TDN Direkt. Tre av fem analytikere som har gitt børsanbefaling har en kjøpsanbefaling på Mowis aksje, mens to har hold-anbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål er på 223 kroner. Det varierer mellom 185 og 238 kroner.

2,66 kroner pr. aksje

Analytikerne venter at sjømatselskapet vil annonsere et utbytte på 2,66 kroner pr. aksje for kvartalet, opp fra 2,60 både i tredje kvartal i fjor og andre kvartal i år.

Mowi gjorde en resultatoppdatering tidligere i oktober. Meglerhusene er enige med selskapet at driftsresultatet vil ende rundt 146 millioner euro for kvartalet.

Slaktervolumet for 2019 ventes å bli 430.000 tonn. Meglerhusene spår at det skal øke til 451.000 tonn i 2020 og 470.000 tonn i 2021.

Trøbbel i Canada

Mowi har i høst hatt trøbbel med suspendering av lisenser i Canada, grunnet at 2,6 millioner fisk døde som følge av høy temperatur i vannet, noe som ga lavt oksygeninnhold.

Mowi-aksjen har steget 1,54 prosent mandag. Til nå i år har aksjen klatret 26,71 prosent på Oslo Børs.

Deltagere: Equita SIM, Exane BNP Paribas, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets