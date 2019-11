Mowi sliter på Sunnmøre – varsler comeback

Mowi kunne onsdag morgen fortelle om rekordhøy omsetning og slakting i tredje kvartal.

Samtidig sørget lavere priser og høyere oppdrettskostnader grunnet biologiske utfordringer for et lavere operasjonelt driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Toppsjef Alf-Helge Aarskog varsler bedring i region sør allerede fra fjerde kvartal.

– Vi slaktet veldig lite i region sør i tredje kvartal, noe som gjorde at driftsresultatet (EBIT) per kilo kom inn på 0,12 euro. Alt i alt har vi god vekst i regionen, spesielt i Rogaland, så vi vil komme sterkt tilbake i region sør i neste kvartal, sier han ifølge TDN Direkt på presentasjonen.

Aarskog forteller også om kapasitetsproblemer etter at enkelte lokaliteter på Sunnmøre fikk lakselus i tredje kvartal.

– Det så bra ut i sommer før lakselus brøt ut. Det gir et stort fall i EBIT per kilo, fra 2,17 til 1,33 euro i tredje kvartal 2019. Her er det et klart forbedringspotensial innen kapasitet, sier han ifølge nyhetsbyrået.