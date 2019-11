SpareBank 1 Markets nedgraderer Mowi-aksjen

Ingen overraskelser å melde i kvartalsrapporten for tredje kvartal og målet er nådd, mener SpareBank 1 Markets.

Meglerhuset nedgraderer i en fersk oppdatering aksjen fra kjøp til hold, mens kursmålet på 235 kroner gjentas.

«Med Mowi-aksjen opp 9 prosent den siste måneden og omsettes nær kursmålet vårt på 235 kroner, nedgraderer vi anbefalingen til nøytral. Det er begrenset støtte for høyere estimater i rapporten, så vi står fast ved vårt kursmål på 235 kroner», skriver analytiker Tore Tønseth.

Mowi-aksjen har ikke bare gjort det godt den siste måneden.

Hittil i 2019 er laksefavoritten opp 31 prosent på Oslo Børs, mens den siste året kan skilte med en oppgang på 20 prosent.

«Vår EPS for 2020 er nær uendret etter rapporten (ned 1 prosent). Høyere volum i 2020 i Norge er et positivt element i rapporten, men dette oppveies av økende kostnadsforutsetninger for Canada, Chile og Skottland. Med sterk aksjeutvikling, fortsatt høyt prispress i spotmarkedet og potensielt nytt fokus på grunnrenteskatt i Norge, ser vi på kort sikt en mindre attraktiv risikopremie», oppsummerer analytikeren.

Biografiske utfordringer

Oppdrettsselskapet Mowi fikk et resultat i tredje kvartal 2019 på minus 61,3 millioner euro, mot 53,7 millioner euro i samme periode året før.

Operasjonelt driftsresultat falt fra 2017 til 148 millioner euro, men innfridde analytikernes forventninger på 146 millioner euro.

Bakgrunnen for lavere operasjonelt driftsresultat var ifølge selskapet biologiske utfordringer.

– Vi har aldri hatt høyere volumer innenfor oppdrett, salg eller fôrproduksjon. Dette resulterte i den høyeste omsetningen i et tredje kvartal noensinne. Vi forventer å fortsette veksten i slaktevolumer fra 430 000 tonn i år til 450 000 tonn neste år, uttalte konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en kommentar.

Det totale slaktevolumet var i kvartalet på 116.989 tonn, opp fra 109.896 tonn.

Totalt i 2019 er det ventet et slaktevolum på 430 000 tonn, mens det i 2020 er forventet et slaktevolum på 450 000 tonn.