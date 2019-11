Hallvard Muri går av som Akva Group-sjef

–Etter å ha hatt stillingen som administrerende direktør i tre år, mener jeg det er tid for å gi fra meg lederposisjonen i AKVA, og la andre ta over den utfordringen å utvikle AKVA videre. AKVA er et bra selskap med en sterk posisjon og potensial for fremtiden, sier Muri i en pressemelding.

Muri var tidligere konsernsjef i Aker BioMarine AS.

Styreleder Knut Nesse vil bli konstituert som administrerende direktør umiddelbart. Han går da ut av selskapets styre. Hans Kristian Mong tar over rollen som styreleder.

Lakseoppdrettsselskapet leverte en god kvartalsrapport sist uke. AKVA-aksjen har gått opp 12,65 prosent til nå i år.