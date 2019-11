Firda Seafood-gründer Ola Braanaas raser mot den foreslåtte «lakseskatten»

Firda Seafood-gründer og eneier Ola Braanaas rister på hodet over en Havbruksskatteutvalgets utredning om hvordan norske oppdrettere bør skattes i fremtiden.«»

– Forslaget om en grunnrenteskatt på 40 prosent er skremmende, populistisk, historieløst og vitner om kreativ bruk av Excel-ark uten kunnskap om havbruksnæring og biologisk produksjon. Skatten vil ødelegge investeringsviljen, medføre kapitalflukt og på sikt spenne bein på bærekraftige arbeidsplasser langs Norskekysten, sier han.

Braanas som for tiden er på jobbreise i Kuala Lumpur i Malaysia og påpeker at han ikke tror forslaget vil få politisk gjennomslag.

– Jeg anser forslaget som like lite realistisk som å få politisk gjennomslag for å dyrke bananer på Finnmarksvidda, sier han.

Store verdier

Firda Seafood holder til på Byrknes i Gulen kommunen, 8 mil nord for Bergen. I fjor omsatte konsernet for 723,5 millioner kroner og satt igjen med 134,7 millioner kroner på bunnlinjen.

Ifølge tidsskriftet Kapital har Ola Braanaas en formue på 2,95 milliarder kroner, opp fra 2,4 milliarder kroner i 2018.

– Jeg krysser fingrene for at politikerne ser verdien av solide og innovative virksomheter som står på for norskekysten, fremfor å gjennomføre historiens største årelating av privat virksomhet, sier oppdretteren.