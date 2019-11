Mowi-anlegg rammet av sykdom

Det skriver Mattilsynet mandag. Pankreassykdomen (PD) på fisken er forårsaket av SAV 2 på Mowis sjølokalitet 18639 Halsavika i Tysvær kommune i Rogaland fylke.

- Mattilsynet ser alvorlig på funnet i dette oppdrettstette området. Lokaliteten ligger dessuten i et kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA). Påvisning av SAV 2 forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet.

Tilsynet varslet 25. oktober at det var mistanke om sykdom på Halsavika.

TDN Direkt skriver at Mowi på eget iniativ har startet utslaktning. Mattilynet vil sette en frist for når anlegget skal være tømt for fisk.

Oppdrettsselskapet Mowi har blitt rammet av sykdom på fisk også tidligere i høst, da i Canada.