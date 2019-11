Her er Bakkafrost-tallene for 3. kvartal

Bakkafrost melder om et resultat etter skatt på 180,94 millioner danske kroner i tredje kvartal 2019, mot 355,86 millioner danske kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 191 millioner danske kroner.

Resultat per aksje ble 3,67 danske kroner, mot 7,32 danske kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet 3,93 danske kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 222,65 millioner danske kroner, sammenlignet med 433,56 millioner danske kroner i fjor. Resultat før skatt var ventet til 233 millioner danske kroner.

Operasjonelt driftsresultat ble 303,38 millioner danske kroner, mot 168 millioner danske kroner året før. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 274 millioner danske kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 996,05 millioner danske kroner, sammenlignet med 621,60 millioner danske kroner i 2. kvartal 2017. Driftsinntektene var ventet til 870 millioner danske kroner.

Bakkafrosts slaktevolum i tredje kvartal var på 12.938 tonn, og totalt for årets ni første måneder er slaktevolumet på 39.254 tonn. Selskapet har guidet et slaktevolum for hele 2019 på 54.500 tonn.

Her er rapporten og presentasjonen.