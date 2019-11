Meglerhus uenige om Bakkafrost

Nordea Markets oppgraderer sin anbefaling på Bakkafrost til kjøp med et kursmål på 690 kroner, ifølge en oppdatering onsdag, skriver TDN Direkt.

"Med en EBIT-margin på mer enn 26 kroner per kilo viste selskapet at de seilte mer eller mindre skadefri gjennom dette krevende kvartalet. De kommuniserer også en sterkere langsiktig vekst enn det vi hittil har lagt til grunn. Vi forventer at «gamle Bakkafrost» vil bli et 100.000 tonn-selskap innen 2025. I tillegg vil de investere betydelig i Skottland for å øke smoltstørrelse og dermed produksjonseffektivitet. Vi forventer på bakgrunn av dette at de når 50.000 tonn i UK innen 2025", skriver meglerhuset, i følge nyhetsbyrået.

SEB oppgraderer også sin anbefaling på Bakkafrost til kjøp fra hold. Kursmålet oppjusteres til 647 kroner fra tidligere 558 kroner, ifølge TDN Direkt.

Etter Bakkafrost presenterte sine resultater for 3. kvartal har meglerhuset konsolidert Scottish Salmon Company inn i sine Bakkafrost-estimater. For 2020 er estimatene på resultat pr. aksje opp 3 prosent, mens for 2021 er de opp 5 prosent, vises det til, i følge nyhetsbyrået.

SpareBank 1 Markets har på den andre siden fortsatt en salgsanbefaling på Bakkafrost med et kursmål på 460 kroner.

Bakkafrost-aksjen har siden nyttår gått opp med over 50 prosent på Oslo Børs.