Nordea Markets oppgraderer Grieg Seafood

Grieg Seafood har i en årrekke vært en av oppdretterne som har slitt med høye produksjonskostnader og lav inntjening sammenlignet med konkurrentene.

De seneste årene har lønnsomheten imidlertid tatt seg opp og nå lanserer oppdretteren nye ambisiøse vekstmål. Innen 2025 ønsker selskapet å bli kostnadsledende i bransjen med et slaktevolum på over 150.000 tonn årlig.

I tredje kvartal omsatte Grieg Seafood for i overkant av 2 milliarder kroner, opp 27 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Årsaken til inntektshoppet er økt slaktevolum.

Det operasjonelle driftsresultatet før biomassejusteringer kom inn på 154 millioner kroner, litt over konsensus som lå inne med 148 millioner kroner.

På børs steg aksjen over 8 prosent på tallene.

Nordea oppgraderer

Fredag er Nordea Markets ute med en ny rapport der estimatene revideres oppover.

Omsetningensestimatene skrus opp med henholdsvis 4, 3 og 3 prosent for årene 2019-2021.

«Etter å ha guidet en produksjon på 100.000 tonn i 2020 de siste to årene, har Grieg Seafood nå annonsert sine ambisjoner og mål for 2025. Hovedsakelig ved å optimalisere sin eksisterende virksomhet og lokasjoner, tar selskapet sikte på å øke produksjonen til 150.000 tonn, opp 50 prosent fra guidet 2020-nivå», skriver Kolbjørn Giskeødegård og Anders Espedal Hagen i oppdateringen.

Analytikerduoen mener produksjonsmålet er mulig ved å øke smoltstørrelsen.

«Vi regner med at Grieg kan oppnå 35.000 tonn av dette ved å øke smoltstørrelsen i hele gruppen til det nivået vi forventer for Rogaland i 2020 (500 gram). Inkludert dette i estimatene våre, ender vi på en DCF-basert verdsettelse på 150 kroner per aksje», skriver Nordea.

«Derfor oppgraderer vi aksjen til kjøp fra hold og setter kursmålet deretter», avslutter analytikerduoen.

Aksjen stiger 5,30 prosent til 133,00 kroner på Oslo Børs.