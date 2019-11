DNB Markets tror Norway Royal Salmon faller fra start

DNB Markets har tirsdag morgen tolket kvartalstallene fra Norway Royal Salmon.

«Dagens rapport ser ut til å ligge noe under vårt estimat, men på linje med konsensusforventningene i markedet. Selskapet tar imidlertid samtidig ned guidet volum for hele året, hvilket impliserer at forventningene for 4. kvartal vil kunne komme tilsvarende ned fremover», skriver meglerhuset i dagens aksjerapport.

«Med utgangspunkt i et 3. kvartal på linje med forventningene venter vi at dette vil kunne tynge aksjen ved åpning i dag», heter det videre.

DNB Markets har før evt. justeringer på grunnlag av oppdateringen en kjøpsanbefaling på Norway Royal Salmon med kursmål 230 kroner.

Etter rundt 11 prosent oppgang den siste måneden stengte aksjen i går på 228 kroner.