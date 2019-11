Markedet sender aksjen ned 3,25 %

Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon (NRS) varslet en miks av økte kostnader i fjerde kvartal og lavere volum for 2019 under fremleggelsen av tredje kvartal. Det sendte NRS-aksje ned 3,25 prosent til 220,6 kroner etter lunsj tirsdag.

Guider lavere volum for 2019

Likevel guider selskapet at volumet blir 4.000 tonn lavere enn de 35.000 tonnene de tidligere guidet for 2019.

– Bakgrunnen er at vi ikke hadde den veksten vi ønsker i region nord. Også er det viktig for oss å utnytte konsesjonen, det skal vokse, vi skal fortsette veksten.

NRS har solgt problembarnet region sør, som overdras 1. desember, og får derfor heller ikke full uttelling fra regionen i slaktevolumet for 2019.

Høstlund vil ikke si noe om hvor mye høyere kostnader selskapet ser for seg i fjerde kvartal. Kun at kostnadene blir høyere enn det oppdretteren ventet tidligere.

Ny vekst i 2020

Til tross for lavere volum i 2019, ser konsernsjefen et hopp til 37.000 tonn i 2020. Blant annet skal satsingen på Arctic Fish på Island bidra til solid volumvekst for oppdretteren.

– Vi går fra 3.400 tonn på Island i 2019, til hele 9.000 tonn neste år.

Arctic Offshore, som skal gi selskapet nye oppdrettsområder med nedsenkbare laksemerder til havs, er under bygging.

– Vi vil sette merdene i sjøen neste år og ta i bruk nye områder. Det vil være et vekstcase for oss, sier Høstlund.

Norway Royal Salmon (Mill. nok) 3. kv. 2019 3. kv. 2018 Driftsinntekter 1.398 879 Operasjonelt driftsresultat* 131 34 Resultat etter skatt −24 152 EBIT pr. kilo** 17,97 22,1 Slaktevolum*** 7.513 2.478 * Oppdrettsbransjen velger selv å fremheve inntjening før biomassejusteringer. I henhold til IFRS må verdien på fisken skrives opp og ned i takt med svingende laksepriser, men dette har ingen kontantstrømeffekt.

** i NOK *** i tonn