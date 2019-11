Alf-Helge Aarskog har tjent 112 millioner kroner som konsernsjef i Mowi

Tirsdag morgen overrasket oppdrettselskapet Mowi aksjemarkedet med en børsmelding om at Alf-Helge Aarskog går av som konsernsjef etter over ni år i sjefsstolen.

Det har vært en lukrativ ferd både for konsernsjefen selv og aksjonærene.

Siden Aarskog hadde sin første arbeidsdag 19. juli 2010, har Mowi-aksjen gitt en avkastning på 893 prosent inkludert utbytte.

I samme periode har Aarskog tjent 112 millioner kroner i lønn, bonus og aksjebasert avlønning.

– Hvis du ser på fastlønnen til Alf-Helge, ligger den langt lavere enn snittet for sammenlignbare selskaper. Hans bonus har vært basert på resultatene til selskapet, og den har gitt nesten full pott hvert år, med et tak på 50 prosent av fastlønnen. Det er imidlertid den aksjebaserte avlønningen som har vært hoveddriveren til den totale lønnspakken, siden kursutviklingen i Mowi har vært formidabel, sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Mowi.

Aarskog eier også 39.027 aksjer, som etter dagens kurs er priset til 8,9 millioner kroner. Det gjør at han til sammen har opparbeidet seg Mowi-verdier for 121 millioner kroner.

Opsjonsfest

I fjor fikk Aarskog en grunnlønn på 6,1 millioner kroner og en bonus på 3,9 millioner kroner. På toppen av det hele kom opsjonsgevinster på nesten 12 millioner kroner.

Incentivordningen ble etablert i 2010, samme år som Aarskog ble konsernsjef. Lerøy opplyser at ordningen er begrenset til to årslønninger, og kommer til utbetaling hvert år, gitt at kursutviklingen har gått i riktig retning over totalt fire år.

FRIVILLIG: Ifølge styreleder Ole-Eirik Lerøy i Mowi ligger det ingen dramatikk bak avgangen til Alf-Helge Aarskog. Foto: NTB Scanpix

Tidligere i år innløste Aarskog 92.498 opsjoner, men sitter fremdeles på i overkant av 1,2 millioner opsjoner. Disse er etter Finansavisens beregninger verdt rundt 104 millioner kroner.

– Hva skjer med de gjenværende opsjonene?

– De faller bort, sier Lerøy.

Til Finansavisen har styrelederen tidligere uttalt at Mowi setter av minimalt til pensjon, og at det er en av årsakene til at selskapet har en høyere aksjeincentivordning enn andre store selskaper på Oslo Børs.

Finansdirektøren overtar

Finansdirektør Ivan Vindheim overtar rollen som konsernsjef med virkning fra i dag. Han har vært finansdirektør siden 2012, og har tidligere hatt samme stilling i Lerøy Seafood.

OVERTAR: Finansdirektør Ivan Vindheim er utnevnt til Mowis nye konsernsjef. Foto: NTB scanpix

– Det ligger ingen dramatikk bak avgangen. Alf-Helge har hatt stillingen i nesten ti år og mente at det var nok i en så krevende jobb, sier Lerøy.

– Hvorfor landet dere på en intern kandidat?

– Vi har hatt en veldig grundig prosess og brukt denne muligheten til å søke den beste kandidaten, der vi både har vurdert interne og eksterne. Etter en samlet vurdering mener vi Ivan er den beste til å dra selskapet videre. Han kjenner godt til bransjen og bedriften, samtidig som han har vært en sterk bidragsyter til Mowis suksess, sier Lerøy.

Tirsdag ettermiddag stengte Mowi-aksjen ned 0,57 prosent til 226,80 kroner. Siden nyttår har kursen steget med 24 prosent.

Mye skryt

I børsmeldingen får Aarskog mye skryt for sin innsats med å bygge opp verdens største oppdrettselskap.

«Noen av de største milepælene under hans lederskap har vært etableringen av egen fôrproduksjon, betydelig vekst innenfor videreforedling, sterk vekst i slaktevolumene av laks og den nylige lanseringen av selskapets merkevaresatsning», skriver selskapet.

Største aksjonær er John Fredriksen gjennom Geveran Trading. Investoren eier 74,5 millioner aksjer og har i tillegg en økonomisk eksponering på 4 millioner aksjer gjennom inngåelse av en såkalt TRS-avtale (total return swap).

I tredje kvartal omsatte oppdrettselskapet for over 1 milliard euro og hadde et slaktevolum på 117.000 tonn, som er rekordhøyt. Mowi overrasket også markedet med å øke guidingen på slaktevolum med 10 prosent i 2020 for sin virksomhet i Norge.