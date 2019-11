Carnegie nedgraderer Bakkafrost til «selg»

Siden Scottish Salmon Company ble kjøpt opp i slutten av september har Bakkafrost-aksjen steget med rundt 20 prosent. Analytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie synes dette er for mye.

– Selv om vi er store tilhengere av transaksjonen, som vi mener ble gjort til markedsmessige vilkår og tilbyr Bakkafrost det ideelle oppsettet for å gjenskape sin færøyske suksessoppskrift, tror vi markedets forventninger har overvurdert hvor raskt man kan øke driftsresultat (EBIT)/kg marginer og undervurdert den nødvendige kapitalen for å gjøre det, skriver Johnsen i en analyseoppdatering onsdag, i følge iLaks.

Carnegie-analytikeren tror også at biologiske trøblete Skottland vil gi økt risiko for negative hendelser, og at markedet ikke vil godta for mange negative overraskelser fremover.

Selv om Johnsen mener Bakkafrost er den beste lakseoppdretteren, synes han at verdsettelsen på både absolutte og relative beregninger er for høy til å beholde en kjøpsanbefaling på aksjen. Derfor har meglerhuset valgt å nedgradere Bakkafrost-aksjen fra kjøp til selg med et kursmål på 502 kroner.

Videre senker Carnegie-analytikeren sine estimater for resultat pr. aksje for 2019 og 2020 med 17 til 20 prosent etter transaksjonen, og ser kun marginale bidrag fra Skottland i årene fremover.

– Med tredje kvartalstall og guiding i tråd med forventningene, stammer de reduserte estimatene hovedsakelig fra EPS (resultat pr. aksje)-utvanning av Scottish Salmon Company. Spesielt ser vi bare et marginalt bidrag fra den skotske regionen de kommende årene, ettersom resultateffekter fra de målrettede driftsforbedringene neppe vil bli sett i en meningsfull grad før etter 2023, skriver Johnsen videre, i følge iLaks.

– På vårt oppdaterte kursmål på 502 kroner, er den underforståtte verdsettelsen av Bakkafrost på EV/kg basis 353 kroner/kg mot 3-årig historisk på 418 kroner/kg.

Bakkafrost er sist omsatt på 609 kroner pr. aksje og har siden nyttår steget 47,6 prosent på Oslo Børs.