Bekymret Witzøe: – Hva kommer Trump til å si?

På spørsmål fra TDN Direkt om hvor volumveksten til sjømatselskapet skal komme de neste årene, svarer Witzøe at han lurer på det samme.

– Min bekymring er at det åpner for produksjon av nord-atlantisk laks på land i Amerika. Prismessig vil vi klare å konkurrere med dem, men hva kommer Trump til å si gitt at det har vært store investeringer i USA? Han kommer til å legge tariffer på norsk laks. Det samme skjedde i 1992, da de hevdet at norsk oppdrettsnæring var subsidiert gjennom lavere arbeidsgiveravgift, sier Witzøe til TDN Direkt.

Ut i havet

Han sier at planen de neste fem årene er å drive bærekraftig. Selskapet vil derfor gå lenger ut i havet.

– Vi ønsker å være med å bygge en næring som gradvis blir grønnere og grønnere. Det å gå ut i havet, er i min mening et riktig steg i den forstand. Villaksen driver ikke kystnært, og ved å gå ut i sjøen kopierer vi villaksen. Da slipper vi påvirkningen av kyststrømmer, og opphoping av predatorer og ulike sykdomsbakterier, sier han til TDN Direkt.







Fall

SalMar la frem kvartalstall torsdag morgen. Det operasjonelle driftsresultatet falt fra 939,1 millioner kroner i fjor til 613,5 millioner. EBITDA var 798,1 millioner kroner, ned fra 1.061,9 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

Resultat etter skatt endte på 254,9 millioner kroner, ned fra 931,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

SalMar forklarte de svake resultatene med lavere laksepris og dårlige resultater i Nord-Norge.

Les også: Leverte røde tall etter nedjustering på 112 millioner

Forventninger

For fremtiden opprettholder SalMar forventningene om et slaktevolum på 145 000 tonn i Norge og 10 000 tonn på Island i 2019.

SalMar opplyser i kvartalsrapporten at de har en kontraktsdekning på rundt 20 prosent for fjerde kvartal i 2019.

For 2020 ventes et slaktevolum i Norge på 152 000 tonn og 10 000 tonn på Island.