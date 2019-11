Professorer kritiserte lakseskatt – opplyste ikke at de var sponset av næringen

Det tre professorene Bård Midsund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har samtidig som de har uttalt seg negativt om konsekvensene av innretningen på en mulig lakseskatt, ledet et prosjekt betalt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), skriver E24.

Prosjektet, som var å forske på virkningene av grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen og å spre kunnskapen, er støttet med 3,3 millioner FHF-kroner. FHF er 100 prosent finansiert av sjømatnæringen.

Professor Ragnar Tveterås avviser at støtten fra FHF har farget deres konklusjoner og sier at de fremover vil sørge for å opplyse enda tydeligere om finansiering.

– Vi er ikke kjøpt og betalt. Vi skriver kronikker på grunnlag av vår forskning, men jeg forstår at noen mener dette burde blitt opplyst, sier Tveterås til E24.

Også Petter Osmundsen erkjenner at de kunne ha vært bedre på å opplyse om bindinger og finansiering, mens Bård Misund ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

Dekan Ola Kvaløy ved Handelshøyskogen ved UiS, som er leder for avdelingen forskerne er tilknyttet, sier han har full tillit til professorene og understreker at finansieringen av prosjektet ikke bevisst har blitt holdt skjult.

