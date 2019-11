Statsministeren kritisk til lakseskattutvalget

Det går fram av uttalelser statsministeren gir til Klassekampen.

Flertallet i utvalget – økonomene og akademikerne – mener oppdretterne bør betale grunnrenteskatt, fordi den tjener milliarder på en eksklusiv og ofte gratis tilgang til fellesskapets havressurser. Oppdrettsnæringen har advart om utflagging og mener den vil få økt konkurranse fra oppdrett i andre land.

– For det første er det noen viktige ting dette utvalget ikke tar inn over seg og som begynner å skje med hurtigtogsfart, sier Solberg til avisen, og utdyper:

– Det er landbaserte løsninger. Ulike biter. Vi har verken et godt nok konsesjonssystem eller alt mulig sånt.

Solberg tror teknologiutviklingen vil føre til at man må se skattespørsmålet i et annet lys i framtiden. Hun stiller også spørsmål ved i hvilken grad overskuddene til oppdrettsnæringen er knyttet til grunnrente, et begrep som viser til ekstra høy avkastning på grunn av tilgang til begrensede naturressurser.

– Jeg tror ikke alle har fått lest rapporten like grundig ennå. Men jeg kan garantere at vi tar opp teknologiutvikling i rapporten og også det at den er i endring, sier utvalgsmedlem og professor Linda Nøstbakken ved Norges handelshøyskole til Klassekampen.

Flertallet i utvalget har sagt at grunnrenteskatten bare skal slå inn når bedriften går med overskudd.

