Lakseprisen stiger rundt fem kroner

Lakseprisen stiger ifølge Intrafish rundt fem kroner kiloen fra nivået forrige fredag, skriver TDN Direkt.

– Vi er stort sett ferdighandlet, og prisene har satt seg ganske godt. Det er snakk om priser på 58-62 kroner kiloen i sør for kjernestørrelsene, sier en eksportør til bransjenettstedet Intrafish.

Eksportøren mener ifølge nyhetsbyrået at prisoppgangen skyldes både tilbudssiden og etterspørselssiden. Videre sier eksportøren at det er mindre slakting, samtidig som at juleetterspørselen begynner å nærme seg.

– Meget godt fornøyd

En oppdretter sier til bransjenettstedet at prisene er i tråd med det eksportørene snakker om.

– Vi er meget godt fornøyd. En kan ikke forvente å få priser på over 60 kroner hele året, sier han, og mener det meste av denne ukes prisoppgang skyldes lavere utbud.

– Det er lavere sjøtemperaturer, noe som gir lavere MTB-press og mindre slakting. I tillegg er det litt økt etterspørsel. Men det har alltid vært slik at det har vært prispress i august og september. I år ble prisen da så lav at flere kunder også har tatt sjansen på å spekulere i innfrysing. Lager av fryst fisk som har blitt solgt ut de siste ukene, noe som kanskje har vært med å holde prisene lave lengre enn tidligere år. Nå begynner fryselagrene å være tomme, og kundene kjøper igjen mer ferskfisk. Det er i alle fall min teori, sier han.

– Nervøse for fall

Ifølge en annen eksportør Intrafish har vært i kontakt med, er det en overraskende kraftig økning i prisene, skriver TDN Direkt.

– Alle ventet at prisene ville falle denne uken, men det skjedde ikke. Vi eksportører er nervøse for at det plutselig kommer et stort fall. Jeg tror at lavere temperaturer og mer kontroll på lusa bidrar til prisnedgangen - så får vi se hvor lenge markedet er med, sier han.

Gjennomgående melder aktørene om lite storfisk i markedet.