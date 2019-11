Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke, sjølokalitet 31397.

Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS, skriver Mattilsynet i en melding.

Salmar varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanken som bygger på positive analyseresultater (PCR).